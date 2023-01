Toen Weghorst nog een voetbalplaatje in de regionale supermarkt was

"We lazen in de regionale krant dat er bij NEO een lange spits van bijna twee meter het ene na het andere doelpunt scoorde", vertelt voormalig DETO-voorzitter Corné van het Laar. "Dat trok onze aandacht en dus besloten we te gaan kijken. We zijn daarna vrij snel met Wout en zijn ouders om tafel gegaan en hebben de deal beklonken."

Een van de eerste passages werd geschreven in Vriezenveen, waar hij als tiener aan de slag ging bij hoofdklasser DETO . De club bleek de perfecte springplank voor een doorbraak in het betaalde voetbal.

"Ook was hij al erg met zijn voeding bezig. Zo weet ik nog een keer dat we een uitwedstrijd tegen Staphorst speelden en dat Wout met zijn bakje pasta naar de kantinejuffrouw van Staphorst ging. Hij vroeg of ze zijn eten wilde opwarmen, omdat hij toch echt een sportmaaltijd moest nuttigen. Daar keken ik en mijn ploeggenoten raar van op."

Die instelling was nodig om dat ene doel te behalen: profvoetballer worden. "Daar deed hij veel voor. Naast drie keer trainen per week deed hij ook aan personal training", vertelt Schepers.

Met name de belofte van DETO om met een individueel programma voor de spits op de proppen te komen trok de ambitieuze Weghorst over de streep. "Dat programma moet nog steeds gemaakt worden, maar hij had dat helemaal niet nodig. Hij stond er vanaf dag één."

Schepers omschrijft de boomlange aanvaller als "uniek". "Wout was een beetje een einzelgänger. Alles stond bij hem in het teken van beter worden. Soms werd je er weleens moe van, want waar wij allang met onze kop in de kleedkamer zaten, wilde hij altijd maar doortrainen. Het was bijna maniakaal. Maar achteraf gezien kun je zeggen dat hij al die tijd op een missie was."

In zak en as

Wennemers sluit zich bij die woorden aan. "Het eerste gesprek met Wout heeft de meeste indruk op mij gemaakt. We speelden een toernooitje in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en hij zat in zak en as, nadat hij een kans had gemist. Toen zei ik direct dat hij dat gevoel van zich af moest schudden en zich moest focussen op de volgende kans. Die gedrevenheid was uniek. Dat had ik niet eerder bij een speler gezien."

Weghorst werd dan ook al snel eerste spits en maakte acht goals in zijn eerste en enige seizoen in Vriezenveen. Hij had ondertussen wel de aandacht getrokken van de clubs in het betaald voetbal. "Hij scoorde niet eens zo heel veel, maar imponeerde met zijn fysiek", zegt Schepers. "Hij was zo ongelofelijk sterk aan de bal. En de looplijnen die hij toen had, zie ik vandaag de dag nog steeds bij hem terug."