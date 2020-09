Texel jaagt op zwerfkatten, die jaarlijks 50.000 dieren doden

Op zondag 4 oktober begint de jacht met vangkooien. Een dag eerder kunnen inwoners van Texel hun huiskatten gratis laten chippen in een drive-through chipstraat. "Als er dan per ongeluk huiskatten in de kooien terecht komen, kunnen we aan de chip zien dat het geen wilde kat is en kan het dier terug naar zijn of haar baasje", vertelt boswachter Anna Sprenkeling aan NH Nieuws.

'Katten horen hier niet thuis'

De zwerfkatten gaan 's nachts op pad. Ze komen volgens de boswachter vooral bij particulieren of boerderijen vandaan, of zijn al generatie op generatie in het wild aanwezig. "De katten horen hier niet thuis. Ze zijn er alleen omdat wij ze per se als huisdier willen. Ze komen in de natuur niet voor", zegt zij.

De gevangen zwerfkatten worden niet afgemaakt, maar overgebracht naar een opvang voor zwerfkatten in Friesland.

Ecologen Chris Smit en jurist Arie Trouwborst maakten zich eerder deze maand nog hard voor een proefproces tegen huiskatten en hun baasjes. Huiskatten zijn volgens hen de allerschadelijkste exoten, die niet in de natuur horen. "Het Europees natuurbeschermingsrecht is onverbiddelijk: de kat mag buiten niet loslopen", zei Trouwborst.