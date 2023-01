Nobelprijswinnaar Maria Ressa vrijgesproken van belastingontduiking

De Filipijnse Nobelprijswinnaar Maria Ressa is vrijgesproken van belastingontduiking door de rechtbank in Manilla. Ressa is een van de bekendste journalisten van de Filipijnen en staat aan het hoofd van nieuwssite Rappler.

"Deze vrijspraak is niet alleen voor Rappler, maar voor elke Filipijn die ooit ten onrechte is beschuldigd", zei Ressa na het vonnis. De journalist noemde de beschuldigingen "politiek gemotiveerd". Mensenrechtenorganisaties noemen de vrijspraak een overwinning voor de persvrijheid en de rechtsstaat.

In de zaak werd Ressa ervan beschuldigd valse informatie gegeven te hebben bij een belastingaangifte na obligatieverkoop aan buitenlandse investeerders in 2015. Ze is vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. Het Filipijnse ministerie van Justitie zegt de beslissing van de rechtbank te respecteren.

Er lopen nog drie zaken tegen Ressa. Ze is momenteel op borgtocht vrij terwijl ze in beroep gaat tegen een gevangenisstraf van zes jaar. In 2020 werd ze schuldig bevonden aan smaad. Ressa heeft de beschuldigingen tegen haar altijd verworpen en claimt dat het proces tegen haar politieke intimidatie is.

Oorlog tegen drugs

Ressa deed onderzoek naar de Filipijnse oud-president Duterte en zijn oorlog tegen drugs, waarbij duizenden mensen vermoord werden. Tientallen rechtszaken werden tegen haar aangespannen, vooral door vrienden van Duterte. Volgens mediawaakhonden is de Filipijnen een van de gevaarlijkste landen in Azië om als journalist te werken.

In 2021 won Ressa de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de Russische journalist Dmitri Moeratov, voor de inspanningen voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in hun land. Ook kreeg ze dat jaar de Four Freedoms Award uitgereikt, een tweejaarlijkse prijs voor voorvechters van burgervrijheden. In 2018 werd ze door het Amerikaanse blad Time uitgeroepen tot Persoon van het Jaar.