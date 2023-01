Gasprijs blijft laag, eerste energiemaatschappij duikt onder prijsplafond

De Europese gasprijs blijft maar dalen. Gisteren was die 60 euro per megawattuur, een maand geleden was dat nog bijna het dubbele. En eind augustus, op het hoogtepunt, was de prijs meer dan 300 euro. Het fors lagere groothandelstarief begint zich nu ook te vertalen in de tarieven die energiebedrijven aan consumenten vragen.

Want voor het eerst vraagt nu een energiebedrijf voor zowel gas als elektra lagere tarieven dan die van het prijsplafond. Bij Budget Energie betalen nieuwe klanten vanaf vandaag 1,39 euro per kuub gas en 0,39 euro per kilowattuur. De prijsplafondtarieven zijn 1,45 euro en 0,40 euro. Voor bestaande klanten gelden de nieuwe tarieven per maart.

'Anderen gaan volgen'

Het relatief kleine Budget Energie past maandelijks de tarieven aan. Andere maatschappijen doen dat meestal iedere drie maanden. De verwachting is dat zij zullen volgen met tariefsverlagingen. "Het ligt in de lijn der verwachting dat, gegeven de huidige inkoopprijzen, ook andere maatschappijen in de buurt van het prijsplafond dan wel daaronder zullen gaan zitten", zegt Hans de Kok, directeur van prijsvergelijker Pricewise.

Vooral voor mensen die meer gebruiken dan het jaarmaximum van het prijsplafond (1200 kuub en 2900 kilowattuur) kan een verlaging van de tarieven veel uitmaken. Zo ligt het tarief voor gas nu vaak nog rond de 3 euro per kuub, het dubbele van het prijsplafondtarief.

Kosten overheid omlaag

Voor de overheid zijn lagere tarieven ook een opsteker. Want die betaalt het verschil tussen de vraagprijs van de energiemaatschappijen en het prijsplafondtarief. Hoe kleiner dat verschil, hoe minder de overheid hoeft te betalen.

In oktober was nog de verwachting dat het prijsplafond het kabinet ruim 23 miljard ging kosten op basis van de toenmalige energieprijzen. Het Centraal Planbureau becijferde begin januari dat op basis van de toenmalige gasprijs het 'nog maar' 4,7 miljard zou kosten. Nu is de gasprijs nog wat verder gedaald. Dus als die de rest van het jaar zo laag blijft of nog verder daalt kan het dus nog minder dan die 4,7 miljard worden.