Gesink valt hard in Tour Down Under: 'Gebroken bekken en wat minder huid'

De 36-jarige renner van Jumbo-Visma komt in de eerste etappe van de Tour Down Under hard ten val en moet de strijd staken. - NOS

"Een ongelukkige val heeft me een gebroken bekken en heel wat minder huid opgeleverd", schrijft de 36-jarige Gesink op Instagram. "Dit is niet hoe ik Australië had willen verlaten." Ook ploeggenoten Timo Roosen en Tim van Dijke waren bij de valpartij betrokken, maar zij konden wel verder. Meteen na afloop zei ploegleider Addy Engels dat het "naar omstandigheden goed" ging met Gesink. "De valpartij zag er erg naar uit en het was al vrij snel duidelijk dat hij zijn weg niet meer kon vervolgen." Bauhaus wint De eerste etappe werd gewonnen door Phil Bauhaus. De Duitser van Bahrain was na 149,9 kilometer van en naar Tanunda de snelste in de sprint. Alberto Bettiol, die dinsdag de proloog won, behield de leiderstrui.

De Duitser van Bahrain komt ook ten val (net als Robert Gesink), maar is na 149,9 kilometer van en naar Tanunda wel de snelste in de sprint. - NOS