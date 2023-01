Bauhaus sprint naar ritzege, Gesink verlaat Tour Down Under na val

Phil Bauhaus heeft de eerste etappe in de Tour Down Under op zijn palmares bijgeschreven. De Duitser van Bahrain was na 149,9 kilometer van en naar Tanunda de snelste in de sprint. Alberto Bettiol, die dinsdag de proloog won, behield de leiderstrui.

Voor Robert Gesink is de Tour Down Under na een harde valpartij voorbij. De Nederlander van Jumbo-Visma viel op zo'n 25 kilometer hard met zijn hoofd op het asfalt. Ook ploeggenoten Timo Roosen en Tim van Dijke waren erbij betrokken, maar konden wel verder.

Met de 36-jarige Gesink gaat het "naar omstandigheden goed", vertelde ploegleider Addy Engels. "We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg. Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil."

Sprintersploegen bepalen

De Fransman Nans Peters reed lange tijd voor het peloton uit, maar ook hij kon niet voorkomen dat de sprintersploegen het scenario van de koers bepaalden. Ook de slotkilometer werd nog ontsierd door een valpartij, waarvan Magnus Sheffield en Jordi Meeuws het slachtoffer waren.

De sprint werd uiteindelijk gewonnen door Bauhaus, die tijdens de tweede etappe ook al een keer het asfalt had opgezocht. De finishfoto wees uit dat de Duitser de Australiërs Caleb Ewan en Michael Matthews net te snel af was.

Zes seconden

In het algemeen klassement heeft Bettiol zes seconden voorsprong op Matthews. Donderdag hebben de sprinters wederom een goede kans op de etappezege. De Tour Down Under duurt tot en met zondag.