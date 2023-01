Nog 'alarmerend veel' geweld tegen christenen wereldwijd

Wereldwijd worden christenen nog alarmerend vaak vervolgd. Dat zegt de in Nederland opgerichte internationale organisatie Open Doors in het jaarverslag.

In 1993 telde Open Doors 40 landen waar christenen te maken hadden met zware tot extreme vervolging. Vorig jaar gold dat voor 76 landen. Christenen hebben te maken met ontvoering, mishandeling, verkrachting en gedwongen uithuwelijking.

Volgens Open Doors is het aantal christenen dat om hun geloof wordt vermoord het afgelopen jaar iets afgenomen. Vorig jaar ging het om ruim 5600 doden, een jaar eerder waren dat er bijna 5900.

Ranglijst

De organisatie, die wereldwijd opkomt voor christenen die worden vervolgd om hun geloof, heeft een ranglijst van vijftig landen waar christenvervolging het meeste voorkomt. De toename van geweld en vervolging komt volgens directeur Maarten Dees door de invloed van overheden.

"Vaak zien we dat als een autoritair of paranoïde regime aan de macht is, dat dat alles probeert weg te duwen wat niet in het straatje past", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Op de eerste plaats staat Noord-Korea. Dat land voert nagenoeg ieder jaar de lijst aan.

Ook bij falende overheden ziet hij het misgaan. "Als er een sociaal, politiek of maatschappelijk vacuüm is dan is dat vaak een heel goede voedingsbodem voor radicale groeperingen om hun ideeën te verkondigen en ook aan de bevolking op te dringen." Dat ziet Open Doors vooral terug in landen ten zuiden van de Sahara.

China

Verder maakt de organisatie zich zorgen over China. Het is volgens Dees al een paar jaar duidelijk dat het land "bezig is met digitale middelen om mensen te controleren. We zien dat christenen en andersdenkenden zorgvuldig worden gemonitord en dat hun doen en laten wordt vastgelegd", zegt hij.

Dees stelt dat China het begrip mensenrechten opnieuw definieert. "Er is geen focus op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Maar het land heeft het over stabiliteit en veiligheid en dan worden het opeens begrippen die heel erg makkelijk te manipuleren zijn door de overheid."

Maar ook in landen in Latijns-Amerika verslechteren de omstandigheden voor christenen. In Nicaragua, Cuba en Colombia heeft de geloofsgroep het volgens Open Doors moeilijk. Dat komt onder meer door corruptie, misdaadbendes en etnische leiders die afwijzend zijn naar christenen die niet meedoen aan lokale religieuze tradities.

Midden-Oosten

Verder is de organisatie bezorgd over de afname van het aantal christenen in het Midden-Oosten. Oorzaken van de afname zijn discriminatie en slechte economische vooruitzichten. En moslims die zich bekeerd hebben, lopen gevaar om te worden opgesloten, verbannen, gemarteld of vermoord.

Tegelijkertijd groeit de tolerantie naar christenen juist in een aantal Arabische landen. In Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten ziet de organisatie meer godsdienstvrijheid ontstaan. Ook wordt daar meer opgetreden tegen radicaalislamitische groeperingen die haatzaaien tegen christenen.

Open Doors plaatst daar wel een kanttekening bij: "De bewegingsvrijheid moet 'binnen een gematigd islamitisch kader' blijven."

Minder geweld in Afghanistan

Een opvallende daler op de lijst is Afghanistan. Dat land stond vorig jaar op de eerste plaats, nu op plek negen. Volgens Dees voerde dat land vorig jaar de lijst aan omdat op dat moment de Taliban de macht overnamen. "Ontzettend veel christenen zijn toen vermoord of verjaagd", zegt hij.

Dees stelt dat sindsdien "er wat meer rust is gekomen". Volgens hem is het er niet minder gevaarlijk voor christenen, maar laten zij zich minder zien uit angst voor vervolging.