Politie start dna-verwantschapsonderzoek in zaak kofferbakmoord Coevorden

Politie en justitie starten een dna-verwantschapsonderzoek in de zaak van de vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden.

Bijna zes jaar geleden werd de boerenzoon uit Drenthe met geweld om het leven gebracht. Het lichaam van het slachtoffer lag in de kofferbak van zijn auto. Het voertuig hing half in het Stieltjeskanaal, in de buurt van zijn woonplaats.

Justitie weet nog niet wie er achter de moord zit. Er zat ruim anderhalf jaar lang een verdachte vast voor de moord, maar Hans O. uit Emmen werd in mei 2022 vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.

Frisdrankflesje en peuk

In de auto van het slachtoffer werd dna gevonden op een frisdrankflesje. Dat zat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat geklemd zodat de auto zonder bestuurder het water in kon rijden, aldus RTV Drenthe. Ook lag er een sigarettenpeuk met hetzelfde dna achter in de auto van Meinema.

Politie en justitie denken dat hier mogelijk de sleutel ligt tot het oplossen van de 'kofferbakmoord'. Ze gaan dna-verwantschapsonderzoek doen met een spoor dat in de Mercedes werd veiliggesteld.

Mensen die veroordeeld zijn voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, moeten verplicht dna afstaan dat wordt opgeslagen in een databank. Op die manier hoopt justitie de dader of bijvoorbeeld een familielid van de dader op het spoor te komen.

Petitie

In mei 2022 werd een petitie opgezet om dit dna-verwantschapsonderzoek onder de aandacht te brengen. De petitie werd bijna 3000 keer ondertekend.