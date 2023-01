Voormalig pornoacteur Ron Jeremy niet vervolgd vanwege ernstige dementie

De verkrachtingszaak tegen de oud-pornoster Ron Jeremy gaat definitief niet door. De Amerikaan lijdt aan "ernstige dementie" en is daarom niet in staat om terecht te staan, zo heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald.

Er liepen tientallen aanklachten tegen Jeremy, hij zou zich - over een periode van 20 jaar - hebben vergrepen aan meer dan 30 vrouwen en meisjes. In 12 gevallen zou het gaan om verkrachting. In eerste instantie werd Jeremy door vier vrouwen aangeklaagd, maar de afgelopen jaren zijn daar meer aanklachten van seksueel misbruik bij gekomen. Het jongste slachtoffer was 15 jaar.

Meer dan 1700 films

Op verzoek van de aanklagers en de verdediging werd er onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheid van de 69-jarige Jeremy. Daaruit blijkt dat Jeremy een neurocognitieve stoornis heeft die ongeneeslijk is.

De pornoacteur zit sinds juni 2020 vast en heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Hoogstwaarschijnlijk wordt Jeremy overgebracht naar een ziekenhuis. In een hoorzitting, die voor 7 februari gepland staat, worden de details daarover bekendgemaakt.

Sinds de jaren 70 was Jeremy een van de grootste namen in de porno-industrie en verscheen hij in meer dan 1700 films.