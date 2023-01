Verre van fit druipt titelverdediger Nadal af, met zijn vrouw in tranen op de tribune

Landgenoot Carlos Alcaraz heeft inmiddels bijna twee keer zoveel punten op de wereldranglijst, waarop Novak Djokovic de eerste plek komende weken hoopt te heroveren. Grote vraag is nu of Nadal op zijn 36ste en gekweld door blessures nog een rol van betekenis gaat spelen.

Dat hij in de eerste ronde veel moeite had met Jack Draper, was al een voorteken dat de topvorm ontbrak. De kansloze nederlaag tegen McDonald was eigenlijk een kampioen onwaardig.

"Het is een moeilijk moment. Het is een zware dag", blikte Nadal terug. "Ik kan niet zeggen dat ik op dit moment niet mentaal kapot ben, want dan zou ik liegen."

Tot twee keer toe twijfelde Nadal of hij het duel wel uit moest spelen, nadat hij zich in de tweede set lelijk had verstapt. Hij bleef op de baan, kende zo af en toe een opleving, maar kreeg nooit grip op de sterk serverende Amerikaan.