Verre van fit druipt Nadal af, met zijn vrouw in tranen op de tribune

Opgeven is geen optie voor Rafael Nadal. De kampioen van vorig jaar heeft bij de Australian Open in de tweede ronde tot het laatste punt alles gegeven wat hij nog in zich heeft, maar het kwetsbare lichaam wilde niet meer tegen Mackenzie McDonald: 4-6, 4-6, 5-7.

Een heupblessure speelde de Spanjaard parten. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. De vrouw van Nadal barstte in ieder geval in tranen uit op de tribune, terwijl het publiek haar man op een warm applaus trakteerde voor zijn vechtlust.

'Mentaal kapot'

"Het is een moeilijk moment. Het is een zware dag", zei Nadal na afloop. "Ik kan niet zeggen dat ik op dit moment niet mentaal kapot ben, want dan zou ik liegen."

Nadal vertelde vaker in zijn loopbaan last van dezelfde heup te hebben gehad. "Maar nu voelt het (de blessure, red.) serieuzer dan voorheen. Ik voel dat ik nu niet kan bewegen. Ik word er ook moe van om het er continu over te hebben."