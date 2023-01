Schaatsliefhebbers kunnen paar uur lang terecht op natuurijs in Winterswijk

Schaatsliefhebbers kunnen vanochtend een paar uur lang schaatsen op natuurijs in Winterswijk. Het heeft afgelopen nacht genoeg gevroren voor een laag ijs van 1 centimeter, aldus de ijsmeester van de Winterswijkse IJs Vereniging tegen Omroep Gelderland.

"De IJsbaan gaat om 08.30 uur open voor het publiek", aldus ijsmeester Hendrik van Prooije. "De verwachting is dat er uiterlijk tot het middaguur geschaatst kan worden", zegt Van Prooije. Dat betekent dat een paar honderd schaatsers op het ijs kunnen.

In Winterswijk zakte de temperatuur de afgelopen nacht naar -5 graden. Omdat de ijsbaan daar is uitgerust met een laag van 20 centimeter schuimbeton, bereikt dooi vanuit de grond het ijs minder snel.

De timing is bijzonder, want het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de twaalfde Elfstedentocht werd verreden. Reinier Paping won hem in 1963.

4 tot 6 graden boven nul

Het heeft vannacht bijna overal gevroren in het land, maar het is onduidelijk of er op meer plekken geschaatst kan worden. Vanmiddag loopt de temperatuur alweer op naar zo'n 5 graden boven nul.