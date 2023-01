Gauff zwoegt in Melbourne en blijft op koers voor kraker met Swiatek

Coco Gauff blijft op koers voor een mogelijke krachtmeting met Iga Swiatek in de kwartfinales van de Australian Open. De 18-jarige Amerikaanse doorstond in de tweede ronde een flinke test tegen voormalig US Open-kampioene Emma Raducanu: 6-3, 7-6 (4).

Gauff leek in een vermakelijke wedstrijd op weg naar een gedecideerde zege op de 20-jarige Britse, die het topniveau van haar titel in New York uit 2021 al heel lang niet meer heeft gehaald.

Gauff, momenteel de mondiale nummer zeven, verkrampte bij 6-3, 4-2 en liet Raducanu (77ste van de wereld) terugkomen. De Britse miste twee setpunten op 5-4, waarna Gauff de partij alsnog in twee sets kon afmaken door de onnodige fouten van Raducanu.

Swiatek dendert verder

Swiatek is de nummer één van de wereld en maakte onder het gesloten dak van de Rod Laver Arena die status waar door de Colombiaanse Camila Osorio te verslaan: 6-2, 6-3.