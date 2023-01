Waarom is er zoveel kritiek op een wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Baggeraar Boskalis dreigt Nederland te verlaten als een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen wordt aangenomen. Het gaat om een initiatiefwet - waarover de Kamer vandaag debatteert - met als doel internationale ondernemingen iets te laten doen tegen kinderarbeid, uitbuiting, milieuvervuiling. Maar al ruim voor het indienen van de wet is er felle kritiek. En niet alleen van Boskalis.

Als je toekomstbestendig wil ondernemen, dan betekent het ook dat je daarnaar handelt Maria van der Heijden, MVO Nederland

SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie kondigden in 2021 de 'Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' aan: bedrijven moeten dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit hun productieketens bannen. Bedrijven die niet ethisch verantwoord ondernemen, lopen risico op een sanctie. Als voorbeeld wezen de partijen naar kleding die in Nederlandse winkels ligt, maar in China word gemaakt door onderdrukte Oeigoeren: een moslimminderheid in het noordwesten van China, waarvan meer dan één miljoen mensen door de Chinese regering zijn opgesloten in 'heropvoedingskampen'. Maar ook de ramp bij de Bengaalse kledingfabriek Rana Plaza in 2013 werd genoemd. Toen stortte een acht verdiepingen tellende fabriek in, waarbij 2500 mensen gewond raakten en meer dan 1100 mensen omkwamen. Na deze ramp werd het Bangladesh-kledingakkoord getekend. Misstanden In de initiatiefwet staat dat bedrijven in hun jaarverslag misstanden moeten opschrijven en met een plan van aanpak moeten komen hoe ze die willen oplossen. Toezicht daarop ligt dan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die eventueel een sanctie kan opleggen. Maar de ACM kan ook met het bedrijf meedenken over oplossingen voor de misstanden. Deze rapportageplicht geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro. Ook komt er een zorgplicht, waar ook kleinere bedrijven aan moeten voldoen. Dat houdt in: als een bedrijf vermoedt dat er sprake is van een misstand, moet daar aan gewerkt worden. Elk bedrijf wordt daarmee ook verantwoordelijk voor de handelingen van al zijn toeleveranciers.

Maar de wet is nog niet ingediend. De Tweede Kamer debatteert er morgen voor het eerst over. En dus laten tegenstanders zich horen. Peter Berdowski, de topman van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, zegt dat de wet hem ondernemen in Nederland onmogelijk maakt. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft kritiek en adviseert om te wachten op wetgeving uit Brussel. Daarnaast heeft de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter, bezwaar gemaakt tegen het voorstel. Volgens het adviesorgaan is de wet "te complex door haar internationale karakter" en is het "onduidelijk welke gedragingen leiden tot het opleggen van een sanctie en welke niet". Volgens de Raad van State is het beter om te wachten op "toekomstige internationale en Europese wetgeving op dit terrein". Gevangenis VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland, zegt dat vooral de zorgplicht veel te ver gaat en dat rechters hiermee te veel ruimte hebben om CEO's persoonlijk te vervolgen. "Als je in Nederland voor de rechter komt en je, op basis van heel vage normen, als ondernemer naar de gevangenis gestuurd zou kunnen worden, hoort dat niet bij een fatsoenlijke rechtsstaat", zegt directeur Ingrid Thijssen. "Het wordt geframed alsof het om gevangenisstraffen zou kunnen gaan", zegt Maria van der Heijden van MVO Nederland. Zij verdedigt de nieuwe wet namens 2000 bedrijven. "Het gaat over ondernemingsrecht. Als je je moedwillig niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan zou het kunnen dat je op een gegeven moment persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld." "Ik ben echt heel erg verbaasd over de uitspraken van Boskalis en VNO-NCW. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is dat we als bedrijven geven om mensenrechten en het klimaat, de uitdagingen van deze tijd. Wij moeten ons daar als bedrijfsleven tot verhouden."