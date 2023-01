Wekdienst 18/1: Schiphol maakt zomercapaciteit bekend • Uitspraak smaadzaak Brandt Corstius

Goedemorgen! Vandaag maakt Schiphol bekend hoeveel vluchten de luchthaven kan uitvoeren in de mei- en zomervakantie. En de rechter doet uitspraak in de smaadzaak tegen journalist en schrijver Jelle Brandt Corstius.

De zorgen worden onderstreept door cijfers van het Rode Kruis; op basis van een onderzoek onder ruim 1000 mensen dat volgens de hulporganisatie representatief is, maakt ruim een kwart van de Nederlanders (28 procent) zich weleens zorgen of ze genoeg geld hebben om eten te kopen.

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de stijgende voedselprijzen in Nederland . Bij de hulporganisatie melden zich steeds meer mensen met de vraag om hulp. En dat gebeurt ook bij instanties en organisaties waarmee het Rode Kruis samenwerkt.

Na het officiële deel van het bezoek van premier Rutte aan Washington leidde president Biden Rutte nog even rond in zijn officiële werkvertrek. Dat leidde tot een bijzondere foto, toen Rutte even plaatsnam op de beroemde stoel van de Amerikaanse president in de Oval Office. De foto werd gemaakt door ANP-fotograaf Bart Maat, die als een van de weinigen aanwezig mocht zijn bij het moment.

"De rondleiding was aan het einde van het programma, na een druk eerste deel met allemaal pers", zegt Maat in Met het Oog op Morgen. "Dat verliep allemaal best chaotisch en duurde vrij lang. Daarna gingen Rutte, Hoekstra, Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken weer even naar binnen, en dat ging in een heel gemoedelijke sfeer."

"Op een gegeven moment zei Biden: 'Kom eens mee, ik wil je iets laten zien aan het bureau'. Daarna zette hij Rutte een beetje op een grappige manier op die stoel neer. Het moment duurde heel kort. Ik heb snel een paar foto's gemaakt, en deze sprong eruit. Ze gingen plezierig met elkaar om, dat zie je ook wel aan de foto's."