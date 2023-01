Drukte op roltrap bij nieuwjaarsreceptie; iedereen wil bij koploper Feyenoord horen

Bovenaan de roltrap in het Maasgebouw van De Kuip ontstaat een opstopping. Het is te druk op de omloop richting de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Iedereen wil op dit moment bij de koploper in de eredivisie horen en dat wordt nu maar weer eens duidelijk. "Doorlopen!", roept iemand naar boven. Gelukkig gaat het allemaal net goed en kan Feyenoord zonder nieuwe blessuregevallen het nieuwe jaar inluiden. Een nieuw jaar dat veel moois kan brengen; een landstitel, een beker en nieuwe Europese avonturen. Maar ook een nieuw jaar met vraagtekens: heeft Feyenoord geld om de smalle selectie te versterken? Hoe gaat Feyenoord om met de verouderde Kuip nu duidelijk is dat ze hier nog minstens tien jaar spelen? Wordt er op korte termijn een technisch manager aangesteld? 'Hier is geen reet aan' Nog voor de zaal waar de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden, staat een glas champagne in een plantenbak. Er lijkt nauwelijks van gedronken. Achterin de zaal zitten de spelers van Feyenoord verstopt in een hoek met wat tafeltjes. Ze zitten de avond gelaten uit.

Directeur Dennis te Kloese tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord - ANP

Is zo'n nieuwjaarsreceptie eigenlijk wel leuk? "Nee, hier is geen reet aan...", is Mario Been duidelijk. Als oud-speler van Feyenoord weet hij dat dit soort verplichtingen erbij horen. Tegenwoordig heeft hij er minder moeite mee. "Dan zie je oude bekenden met wie je hebt gespeeld. Dat is dan weer alleen maar leuk." Feestelijke gelegenheid Enkele brutale sponsors wensen de spelers een gelukkig nieuwjaar en succes voor het duel met Ajax van zondag. Om zich daarna snel uit de voeten te maken. Het verzoek van Feyenoord is dan ook om niemand een handje te geven vanwege het rondwarende griepvirus. Een 'boks' is een geaccepteerd alternatief. Iedereen is extra voorzichtig met dit team met kampioenspotentie, maar vooral Feyenoord zelf houdt de selectie uit de wind. De instructies voor de pers zijn duidelijk: "Club en stadion beschouwen de nieuwjaarsreceptie primair als feestelijke gelegenheid voor de Feyenoord-familie en haar relaties. Spelers, staf en directie zijn in principe niet beschikbaar voor interviews." Een feestelijke gelegenheid is in ieder geval gelukt. De sfeer is ontspannen. Op sommige momenten bijna jolig. Ook wanneer algemeen directeur Dennis te Kloese en trainer Arne Slot het podium op komen voor een praatje met gespreksleider Jan Dirk Stouten. Vooral Te Kloese heeft met een aantal droge opmerkingen de lachers op zijn hand. Eigenaar van De Kuip Toch behandelt Te Kloese de eerder gestelde vragen in dit artikel serieus. Wat betreft het stadion geeft hij aan dat Feyenoord het "zeker een overweging vindt" om eigenaar te worden van De Kuip. Wel is duidelijk dat deze een opknapbeurt nodig heeft, nu een nieuw stadion op korte termijn is uitgesloten. "We gaan de aankomende maanden daarvoor een plan uitrollen."

Arne Slot tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord - ANP

Financieel zou Te Kloese graag wat inkomsten willen "om me vrolijker op de transfermarkt te bewegen. We hebben met de verkopen afgelopen zomer goede zaken gedaan. We zijn groeiende, maar moeten doorgroeien om in Nederland en Europa een rol te spelen." Over een nieuwe technisch manager houdt Te Kloese zich op de vlakte. Hij geeft alleen aan zijn hand er niet voor om te draaien de technische klussen er als algemeen directeur voorlopig bij te nemen. "En ik ben niet alleen. We hebben een grote staf, waarmee de afgelopen jaren op technisch vlak goede beslissingen zijn genomen. Daar kunnen we op doorbouwen." Trots op Feyenoord Vervolgens is het de beurt aan Slot, die terugkijkt op anderhalf jaar als trainer van Feyenoord. Hij is uiteraard tevreden met de uitgangspositie nadat vrijwel zijn volledige basisploeg van vorig seizoen vertrok, maar het woord 'kampioenschap' neemt hij nog niet in de mond. "We moeten bescheiden blijven en keihard blijven werken, maar we hebben wel geloof."

Vreugde bij aanvoerder Orkun Kokcü en zijn ploeggenoten in Groningen - Pro Shots