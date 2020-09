Kinderartsen willen verbod 'homeopathische therapie' autisme

Zo'n honderd homeopaten bieden openlijk een therapie aan waarvan ze zeggen dat die mensen geneest van autisme. Naar schatting ruim duizend kinderen ondergaan deze jaarlijks, blijkt uit onderzoek van tv-programma De Monitor.

De behandeling die het meest wordt genoemd is CEASE-therapie, wat staat voor "complete elimination of autistic spectrum expression".

Kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy is er "ontzettend van geschrokken. De brutaliteit om te beweren dat autisme een te genezen ziekte is...ik vind het heel erg en hoop dat ouders er niet in trappen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

'Geldklopperij'

Illy wil dat het verboden wordt. "Er is geen medicijn tegen autisme en homeopathische druppeltjes werken dus ook niet. Ik ben bang dat ouders in de waan verkeren iets goed te doen voor hun kind. Maar het is echt kwakzalverij en geldklopperij."

Ook wil Illy dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) optreedt. "Het is schadelijk voor kinderen. Ze krijgen in feite valse hoop die op niets gebaseerd is. Die zogenaamde hulpverleners kunnen nog steeds hun gang gaan." Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil een verbod, zegt ze tegen De Monitor.

Boetes

IGJ "houdt het in de gaten en legt af en toe een boete op", zegt een woordvoerder. Zo kregen zeven bedrijven of personen eerder dit jaar boetes omdat ze online reclame maakten voor niet-geregistreerde (homeopathische) geneesmiddelen.

Maar mensen zijn vrij om voor bepaalde behandelingen te kiezen en behandelaars mogen, onder voorwaarden, alternatieve behandelingen aanbieden zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor bestaat.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) noemde het in een brief aan de Tweede Kamer eerder dit jaar wel onwenselijk dat homeopathische behandelaars claimen autisme effectief te kunnen behandelen, zoals bij de CEASE-therapie gebeurt. "Terwijl hiervoor geen wetenschappelijk bewijs bestaat."

VWS, IGJ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderzoeken wat er (wettelijk) mogelijk is om de aanpak van mogelijk schadelijke homeopathische behandelingen te verbeteren.