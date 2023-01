Rode Kruis bezorgd over hoge voedselprijzen, 'het is een sluitpost geworden'

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de stijgende voedselprijzen in Nederland. Bij de hulporganisatie melden zich steeds meer mensen met de vraag om hulp. En dat gebeurt ook bij instanties en organisaties waarmee het Rode Kruis samenwerkt.

"We delen boodschappenkaarten uit en ontbijttassen. Er ontstaan echt wachtlijsten doordat er steeds meer mensen zijn die een beroep doen op onze hulp", zegt woordvoerder Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Vooral sinds afgelopen zomer is er een forse toename te zien.

De zorgen worden onderstreept door cijfers van het Rode Kruis; op basis van een onderzoek onder ruim 1000 mensen dat volgens de hulporganisatie representatief is, maakt ruim een kwart van de Nederlanders (28 procent) zich weleens zorgen of ze genoeg geld hebben om eten te kopen.

'Voedsel is sluitpost geworden'

Het gaat om mensen uit alle lagen van de bevolking, zowel werkenden als mensen die niet werken. Vooral jongeren onder de 30 jaar en mensen tussen de 50 en 60 jaar oud zijn bezorgd over de inflatie, de hoge energieprijzen en de dure boodschappen.

"We zien echt dat dit in alle lagen van de samenleving voorkomt", zegt Van Batenburg. "Je ziet dat voedsel een sluitpost is geworden. Als alle vaste lasten zijn betaald, kijken mensen wat er nog over is en daar kunnen ze dan eten van kopen. Dat is steeds minder geld."

Schaamte

In het onderzoek zeggen mensen ook dat ze lang niet altijd om hulp willen vragen. Het gaat om één op de vier mensen. Vooral om hulp vragen bij de overheid zien mensen als drempel. En schaamte speelt ook een rol. "Een voorbeeld is een mevrouw die thuis altijd een pak dure koekjes heeft liggen voor het bezoek en zo niet hoeft te laten zien dat ze een lege koelkast heeft", zegt Van Batenburg.

"We leven in een land waarin niemand zich zorgen zou moeten maken om eten", benadrukt Van Batenburg. Het Rode Kruis zegt iedereen te willen helpen. "Maar in zo'n situatie is dat lastig. De groep is ontzettend groot."