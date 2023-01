Exportwaarde Nederlandse muziek weer toegenomen, maar nog niet 'op niveau'

De exportwaarde van Nederlandse muziek was vorig jaar meer dan twee keer zo hoog als in 2021 en 2020, maar ligt nog altijd een stuk lager dan voor corona. Muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra meldt dat vorig jaar voor zo'n 171 miljoen euro aan muziek is verkocht.

Het grootste deel van dat bedrag kwam van buitenlandse optredens van Nederlandse artiesten. Daar was vorig jaar zo'n 125 miljoen euro gemoeid. Maar ook bijvoorbeeld vergoedingen voor het draaien van Nederlandse muziek in het buitenland zijn onderdeel van de totale exportwaarde. In 2019 bedroeg de exportwaarde nog 214 miljoen euro.

Dat de muzieksector vorig jaar nog niet terug was op dat niveau, heeft volgens Buma Cultuur-directeur Frans Helmink meerdere oorzaken. Zo kunnen artiesten nog niet overal in Azië optreden.

Dance, Vengaboys en André Rieu

Dancemuziek van Nederlandse bodem doet het in het buitenland al jaren relatief het beste. Vorig jaar waren Nederlandse danceoptredens goed voor 87 procent van de inkomsten uit optredens in het buitenland. Buma/Stemra noemt "dancehelden" als Martin Garrix, Afrojack, Giorgio Tuinfort, Tïesto en Armin van Buuren als voorbeelden.

Behalve dancemuziek blijven volgens de muziekrechtenorganisatie ook "oudere hits" populair in het buitenland, zoals Boom Boom Boom Boom!! van de Vengaboys. Hetzelfde geldt voor hits als Radar Love van Golden Earring, Little Green Bag van de George Baker Selection en Venus van Robbie van Leeuwen.

Verder worden nummers die een paar jaar geleden zijn uitgebracht, zoals Waves van Mr. Probz en Arcade van Duncan Lawrence, internationaal nog veel gedraaid.

Het orkest van violist André Rieu geldt volgens Buma/Stemra nog altijd als de populairste Nederlandse muziek in de categorie populair-klassiek.