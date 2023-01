Onderhandelingen over nieuwe cao streekvervoer afgebroken, staking dreigt

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn diep in de nacht afgebroken. Zowel de werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) als vakbond FNV melden het uitblijven van een deal.

Eerder hadden de vakbonden gewaarschuwd voor een landelijke staking op donderdag en vrijdag in het streekvervoer als het cao-overleg zou mislukken.

Dat zou betekenen dat er dan vrijwel geen bussen of regionale treinen rijden van andere maatschappijen dan de NS. Onder de cao streekvervoer vallen 13.000 medewerkers en duizenden daarvan zijn lid van de bond.

Inflatie

De vakbonden willen dat dat het loon van personeel van bijvoorbeeld Arriva of Keolis meebeweegt met de hoge inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen.

"We hopen natuurlijk dat we er alsnog uitkomen, dan wordt de aangekondigde actie voor later deze week nog afgeblazen. Anders gaat de staking door", liet FNV-bestuurder Marijn van der Gaag voor het overleg nog weten tegenover persbureau ANP.

Loonbod

VWOV-voorzitter Fred Kagie zegt in een persbericht dat er tijdens het overleg in zijn ogen een "een bovengemiddeld hoog loonbod" is gedaan, doelend op een voorgestelde loonsverhoging van 8 procent.

Volgens hem is het nachtelijke overleg afgebroken door de vakbonden. Hij zegt te hopen dat de bonden "weer snel met ons" om de tafel willen.