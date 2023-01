Marvel-films na krap vier jaar weer welkom in Chinese bioscopen

China gaat voor het eerst in krap vier jaar weer de populaire superheldenfilms van Marvel vertonen in bioscopen. Vanaf volgende maand zullen de nieuwste films van zowel Black Panther als Ant-Man te zien in het land.

Marvel kondigde het nieuws zelf aan op de Chinese Twitter-variant Weibo. De nieuwste Black Panther-film is al een paar maanden te zien in bioscopen over de hele wereld. De première van de nieuwe Ant-Man-film in China valt tegelijk met de première in de VS.

China liet voor het laatst een Marvel-film toe in juli 2019, met Spider-Man: Far from Home. Daarna werden de superheldenfilms geweigerd. Een verklaring daarvoor is nooit gegeven door de autoriteiten.

Culturele en politieke redenen

Filmmedia speculeren dat de films om culturele en politieke redenen werden geweerd. Zo weigerde Marvel-eigenaar Disney verzoeken van landen om lhbti-verwijzingen in films als Eternals en Doctor Strange and the Multiverse of Madness te verwijderen.

Ook zou volgens Variety en Deadline een combinatie van de spanningen tussen China en de VS, het twintigste Partijcongres vorig jaar en de honderdste verjaardag van de Communistische Partij in 2021 een rol spelen.

Avatar

Disney liep door het verlies van toegang tot de Chinese markt honderden miljoenen dollars mis.

De eerste hint dat de toezichthouders in China weer soepeler gingen kijken naar Hollywoodfilms kwam eind vorig jaar, toen bleek dat de nieuwste Avatar-film The Way of Water in Chinese bioscopen mocht draaien. Daarna kreeg de film toestemming een maand langer vertoond te worden.