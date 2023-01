Oudste mens ter wereld overleden op 118-jarige leeftijd

Ze werd geboren in 1904, drie dagen nadat met de Russisch-Japanse Oorlog de eerste grote oorlog van de twintigste eeuw was uitgebroken. En een paar maanden later werd in haar geboorteland Frankrijk de tweede Tour de France verreden.

Het is een flard van wat de Franse non Lucile Randon allemaal meemaakte in haar leven. Dinsdagavond maakte de burgemeester van haar stad Toulon, Hubert Falco, via Facebook bekend dat ze was overleden in haar slaap in een bejaardentehuis, op 118-jarige leeftijd.

Slechts drie mensen ouder

Randon, beter bekend als zuster André, was sinds april vorig jaar de voor zover bekend oudste mens op aarde. Ze overleed krap een maand voor haar 119de verjaardag.

Van slechts drie anderen is bekend dat ze ouder zijn geworden dan Randon: de eveneens Franse Jeanne Calmen (122 jaar), de Japanse Kane Tanaka (119) en de Amerikaanse Sarah Knauss (119).

Zuster André

Randon was in haar jongere jaren lerares. Na haar veertigste, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, trad ze pas toe tot een religieuze orde, waarna ze als zuster André door het leven ging. De afgelopen jaren zat ze in een rolstoel en was ze zo goed als blind. Ze haalde twee jaar geleden nog het nieuws toen ze herstelde van een coronabesmetting, ondanks haar hoge leeftijd.

Burgemeester Falco van Toulon omschrijft Randon in zijn Facebookbericht als "de nestor van de mensheid". Falco: "Ze was met haar tijd meegegaan, ongelooflijk modern en vertelde me altijd openhartig wat ze van deze nieuwe eeuw vond".

Met het overlijden van Randon is de 115-jarige Maria Branyas Morera, die in Spanje woont, nu de oudste nog levende persoon ter wereld.