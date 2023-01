Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester Almere

Hein van der Loo is door de gemeenteraad van Almere voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 51-jarige Van der Loo, nu burgemeester van Zwijndrecht, neemt het stokje over van D66'er Franc Weerwind, die sinds begin vorig jaar minister voor Rechtsbescherming is.

CDA'er Ank Bijleveld was afgelopen jaar waarnemend burgemeester in Almere. Ook Van der Loo was van het CDA, maar hij is al enige tijd partijloos. "Gedurende het ambt heb ik ontdekt dat ik graag echt partij-onafhankelijk wil zijn", zegt hij daarover. "Ik wil neutraal zijn om het ambt zo goed mogelijk onafhankelijk in te vullen."

Van der Loo is sinds juni 2019 burgemeester van Zwijndrecht. In het verleden was hij onder meer zelfstandig adviseur, interim-manager en leidinggevende bij Rabobank en ABN Amro. In totaal hadden er 22 mensen gereageerd op de burgemeesterspost in Almere.

De ministerraad en koning Willem-Alexander moeten nog instemmen met de voordracht. De verwachting is dat Van der Loo in maart kan worden geïnstalleerd.