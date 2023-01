FC Twente biedt oud-bestuurders Trebbe en Ten Hag excuses aan: 'Onnodig beschadigd'

FC Twente heeft excuses aangeboden aan oud-bestuurders Hein Trebbe en Hennie ten Hag, de vader van trainer Erik ten Hag. Algemeen directeur Paul van der Kraan zei dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie dat de twee oud-leden van de raad van commissarissen in het verleden onterecht zijn beschadigd.

"Met name in de jaren 2015 tot en met 2018 is het diverse malen voorgekomen dat bestuurders of toezichthouders van FC Twente hun rol neer moesten leggen. Het was een periode waarin FC Twente af en toe stevig moest ingrijpen", aldus Van der Kraan. "Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat FC Twente in sommige gevallen te rigoureus heeft ingegrepen."

'Onterecht en onnodig beschadigd'

Van der Kraan noemde specifiek Trebbe en Ten Hag. "Zij hebben zich met ziel en zaligheid voor de club ingezet en hebben ook financieel behoorlijk wat gedaan voor de club. Ze zijn onterecht en onnodig beschadigd", rehabiliteerde Van der Kraan de bestuurders. "Ik hoop oprecht dat de mannen bereid zijn weer naar het stadion te komen."