Nederlandse handballers na sensationele eerste helft toch ten onder tegen Noorwegen

Na zeges op Argentinië en Noord-Macedonië zijn de Nederlandse handballers er bij het WK in Polen en Zweden niet in geslaagd ook van Noorwegen te winnen. De nummer zes van het afgelopen WK en verliezend finalist in 2019 en 2017 was met 27-26 nipt te sterk voor Oranje.

In Krakau begon Oranje furieus. Noorwegen scoorde als eerste, maar Nederland liep even later uit naar 3-1. Die voorsprong werd in de eerste helft langzaamaan verder uitgebreid.

Mede dankzij een uitstekend keepende Bart Ravensbergen, ook al uitblinker tegen Argentinië en Noord-Macedonië, kwam Oranje zelfs op een voorsprong van zes punten.