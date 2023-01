Ocampos keert na teleurstellend halfjaar Ajax terug naar Sevilla

Ajax en Sevilla hebben overeenstemming bereikt over de terugkeer van Lucas Ocampos naar de Spaanse club. De Argentijn kwam deze zomer op huurbasis over naar Amsterdam. De huurovereenkomst kende een looptijd van een seizoen, tot en met 30 juni 2023, met een optie tot koop. Aan die verbintenis komt nu tussentijds een einde.

Ocampos maakte op 3 september 2022 zijn debuut in Ajax 1 tijdens de wedstrijd Ajax SC Cambuur (4-0). In totaal kwam hij zes keer in actie voor de hoofdmacht. Hij kwam niet verder dan 114 speelminuten.

Vorig seizoen kwam Ocampos al wat minder uit de verf bij Sevilla, terwijl hij in het seizoen 2019/2020 nog als een van de belangrijkste spelers van de club te boek stond. In een poging een plek bij de WK-selectie van Argentinië te bemachtigen, trok hij naar Amsterdam.