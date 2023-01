Ocampos keert na schamele 114 speelminuten bij Ajax terug naar Sevilla

Lucas Ocampos is na een zwaar teleurstellend half jaar bij Ajax teruggekeerd bij Sevilla, de club waarvan hij deze zomer op huurbasis was overgenomen. Ocampos maakte nooit indruk in Amsterdam en kwam er tot slechts 114 speelminuten.

Ocampos maakte op 3 september 2022 zijn debuut in de Johan Cruijff Arena tijdens de wedstrijd Ajax - SC Cambuur. In totaal kwam hij daarna nog vijf keer in actie in de hoofdmacht.

Vorig seizoen kwam Ocampos al wat minder uit de verf bij Sevilla, terwijl hij in het seizoen 2019/2020 nog als een van de belangrijkste spelers van de club gold. In een poging een plek bij de WK-selectie van Argentinië te bemachtigen, trok hij naar Amsterdam.

Geen koop, tóch een huur

In eerste instantie leek Ocampos door Ajax gekocht te gaan worden. Hij werd door technisch duo Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar gezien als vervanger van Antony, na diens vertrek voor 100 miljoen euro naar Manchester United.

Ocampos had bij een koop zo'n vijftien miljoen euro gekost. Daar stak de Raad van Commissarissen van Ajax, die het kostenplaatje veel te gortig vond, echter een stokje voor.

Die deal ging dus niet door. Ocampos was in de tussentijd al in Amsterdam aangekomen, maar werd weer teruggestuurd naar Spanje. Uiteindelijk zou hij op de laatste dag van de zomerse transferperiode tóch komen, op huurbasis met een optie tot koop.