Opgepakte maffiabaas leidde 'geen kloosterleven' en hield van dure spullen

Designerkleding, luxe parfums en een koelkast vol eten: de Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro leidde in de periode voor zijn arrestatie niet bepaald een sober bestaan. Of, in de woorden van de Italiaanse krant La Repubblica: ook in de laatste momenten van zijn onderduik gaf 'de baas' de pracht en praal niet op. Een en ander kwam naar voren uit een huiszoeking in een appartement in het Siciliaanse dorp Campobello di Mazara, waarvan aanklagers vermoeden dat Messina Denaro er de afgelopen maanden woonde. Behalve dure spullen troffen onderzoekers er ook restaurantbonnetjes aan, evenals erectiepillen en condooms. "Hij leidde niet bepaald een kloosterleven", concludeert een van de aanklagers. Altijd 'goedemorgen' en 'goedenavond' In tegenstelling tot de aangetroffen spullen was de vermoedelijk laatste woning van Messina Denaro bescheiden en eenvoudig, op de begane grond van een verder onopvallend appartementencomplex. Een man die op de eerste verdieping van het gebouw woont, zegt over Messina Denaro dat hij hem een aantal keer heeft gezien. "Ik groette hem en verder niets. Hij reageerde hartelijk."

Agenten bij het appartementencomplex waar Messina Denaro de laatste maanden woonde - Reuters

Ook andere buren beschrijven het kopstuk van de maffia als een vriendelijk persoon. "Hij was een heer die goedemorgen en goedenavond zei, hij groette altijd", zegt een van hen tegen La Repubblica. Geen enkele inwoner zegt Messina Denaro te hebben herkend als de voortvluchtige leider van de cosa nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. De 60-jarige capo, bijgenaamd 'de magere', werd gisteren opgepakt in een privaat ziekenhuis in de Siciliaanse hoofdstad Palermo, waar hij werd behandeld tegen onder meer leverkanker. Onder schuilnaam naar het ziekenhuis Hij was daar niet onder zijn echte naam: Messina Denaro stond in het ziekenhuis geregistreerd als 'Andrea Bonafede'. Dat is geen verzonnen naam, maar die van een bestaand persoon, die inmiddels is aangeklaagd vanwege medeplichtigheid. Bonafede was ook de eigenaar van het appartement waar Messina Denaro de laatste maanden zou hebben gewoond. De Italiaanse carabinieri vermoedden al een tijdje dat Messina Denaro zich schuilhield achter een andere naam, alleen wisten ze nog niet welke. Dat veranderde toen ze erachter kwamen dat hij vermoedelijk kanker had, via onder meer telefoontaps bij mensen uit zijn netwerk. De naam van de maffiabaas viel in die gesprekken nooit, maar voor de politie was duidelijk dat de afgeluisterde bellers in algemene bewoordingen over Messina Denaro spraken.

Beruchte moorden Matteo Messina Denaro heeft in het verleden meermaals gezegd dat hij verantwoordelijk is voor zeker vijftig moorden. De bekendste zijn de moorden op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992. Een stichting die na de moord op Falcone in diens naam is opgericht, zegt vandaag op Facebook dat op het graf van de omgekomen onderzoeksrechter een briefje is neergelegd met de tekst: "Het is gelukt Giová, na dertig jaar".

Een zoektocht door onder meer de medische gegevens van mannelijke leverkankerpatiënten in de leeftijd van de maffiabaas leidde de onderzoekers uiteindelijk naar de naam Andrea Bonafede. Met behulp van telefoongegevens en camerabeelden controleerden ze waar de echte Bonafede was geweest op de dagen dat hij volgens zijn dossier in het ziekenhuis had gelegen. Wat bleek: die man was al die tijd gewoon thuis. Horloge van 35.000 euro Gisteren, de dag waarop een nieuwe behandeling van 'Andrea Bonafede' gepland stond, sloegen de carabinieri toe. Daar bleek Andrea inderdaad Matteo. Aan de pols van de gezochte maffialeider prijkte volgens de politie een horloge van 35.000 euro en naar verluidt verzette hij zich niet tegen zijn arrestatie. "Ik ben Matteo Messina Denaro", zou hij hebben gezegd toen een agent hem vroeg wat zijn naam was. Zo zag de arrestatie eruit:

Maffiabaas Matteo Messina Denaro is na 30 jaar op de vlucht opgepakt. De crimineel staat bekend als vooraanstaand leider van de cosa nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Hij werd in een privaat ziekenhuis in Palermo gearresteerd. - NOS