PvdA en GroenLinks tegen afbouw subsidie zonnepanelen, PVV redt kabinetsplan

PvdA en GroenLinks keren zich tegen het kabinetsvoorstel om de salderingsregeling, de subsidie voor bezitters van zonnepanelen, in stappen af te bouwen. Ze vinden dat er eerst een concreet plan moet komen om meer zonnepanelen op huurhuizen te krijgen zodat mensen in energie-armoede worden geholpen.

Het kabinetsvoorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, maar door de opstelling van PvdA en GroenLinks leek het even niet zeker dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid zou zijn. De coalitie heeft in de senaat geen meerderheid van de zetels en dus is er steun uit de oppositie nodig.

Uiteindelijk bleek de PVV de reddende engel voor minister Jetten (Klimaat en Energie). Kamerlid Alexander Kops zei dat zijn partij de afbouw steunt. De PVV is niet tegen zonnepanelen, maar vindt het onzin om die te stimuleren. De partij is tegen elke klimaatmaatregel. Met de SGP erbij heeft het kabinet voldoende steun in de Eerste Kamer.

De opstelling van PvdA en GroenLinks was een verrassing voor de coalitiepartijen. Zij waren ervan uitgegaan dat de twee linkse oppositiepartijen de wetswijziging zouden steunen, omdat de rekening nu vooral terechtkomt bij mensen zonder zonnepanelen. "Ik ben verbaasd, dit had ik niet verwacht", zei CDA'er Henri Bontenbal.

Verkeerde volgorde

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zei echter in haar betoog dat "wij niet overtuigd zijn door de aanpak van de minister". PvdA'er Joris Thijssen vindt net als Kröger dat het kabinet de verkeerde volgorde kiest: "Eerst een plan voor zonnepanelen op sociale huurwoningen, dan pas afbouwen."

Daarnaast willen ze dat er de zekerheid blijft dat mensen een investering in zonnepanelen binnen afzienbare tijd kunnen terugverdienen.

"Voordat we met dit wetsvoorstel zouden kunnen instemmen moeten we duidelijkheid hebben over hoe de terugverdientijd is geborgd, hoe de uitrol van zon op daken wordt aangejaagd en hoe dit allemaal onderdeel is van een aanpak waarbij we fossiel afbouwen en duurzaam aanjagen", zei Kröger.