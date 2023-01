Slachtoffer incident voor fataal spookrijongeluk wil nu niet praten met politie

Het slachtoffer van het schietincident van afgelopen zondag in Roosendaal, dat voorafging aan het fatale spookrijongeluk op de A16 bij Prinsenbeek, heeft nog geen verklaring afgelegd bij de politie. Hij heeft ook nog geen aangifte gedaan. Dat bevestigen de politie en de advocaat van de man aan de NOS, na berichtgeving van BN De Stem.

Het schietincident gebeurde zondag rond 23.00 uur. De politie ging daarna op zoek naar een betrokken auto, die zeer waarschijnlijk al spookrijdend crashte op de A16 bij Prinsenbeek. Drie mensen kwamen daarbij om het leven.

Voorafgaand aan die crash was er dus het schietincident in Roosendaal. Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Roosendaal, voelt zich volgens zijn advocaat "behoorlijk behandeld als een verdachte". "Mijn cliënt werd in zijn been geraakt", zegt advocaat Mark Broere. "De politie schoof meteen papieren onder zijn neus met de mededeling: hier even tekenen, want dan kunnen we jouw huis doorzoeken. Ik zie geen enkele aanleiding om het huis van mijn cliënt te doorzoeken."

Ook wilde de politie volgens Broere de handen van de 19-jarige man uit Roosendaal onderzoeken op sporen van wapens, het zogeheten 'schiethanden afnemen'.

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat de Roosendaler niet als verdachte wordt gezien, maar als betrokkene en slachtoffer. Advocaat Broere zegt dat het van de opstelling van de politie afhangt of de man uit Roosendaal met de politie in gesprek wil.

Drie doden

De drie dodelijke slachtoffers van de crash zijn een 54-jarige man uit Rotterdam, die een tegemoetkomende Opel bestuurde, de bestuurder van de spookrijdende auto en een inzittende van dat voertuig. De auto's botsten met hoge snelheid op elkaar. Ook een hond kwam om het leven.

Naar de gang van zaken van zondag lopen drie onderzoeken. Het gaat om een onderzoek naar het schietincident in Roosendaal, een onderzoek naar het spookrijden en de fatale crash en een onderzoek van de rijksrecherche naar het handelen van de politie bij de achtervolging. Agenten achtervolgden de auto enige tijd, maar stopten daarmee toen de Seat begon te spookrijden.

In de spookrijdende auto zat ook nog een man van 19 uit Drunen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en ligt in het ziekenhuis.