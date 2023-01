Noorse politie wil overgelopen Wagner-lid horen als getuige oorlogsmisdaden

Een Noorse politie-eenheid die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Oekraïne gaat in gesprek met een Rus die vorige week naar Noorwegen vluchtte en politiek asiel aanvroeg. Andrej Medvedev zou lid zijn geweest van de Wagner Groep, het Russische huurlingenleger dat in Oekraïne vecht.

"Hij zegt dat hij lid was van de Wagner Groep en het is van belang om meer informatie over deze periode te krijgen", zegt een woordvoerder van de Noorse politie. Medvedev krijgt de status van getuige.

De 26-jarige Rus zegt dat zijn contract met het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin in november zonder zijn toestemming voor onbepaalde tijd werd verlengd. Hij verliet Wagner toch, naar eigen zeggen nadat hij getuige was geweest van het vermoorden van gevangengenomen Russische deserteurs door Wagners interne veiligheidsdienst.

Terug in Rusland merkte hij dat de veiligheidsdienst hem zocht. Hij dook onder en kwam via een vriend in contact met de Russische mensenrechtengroep Gulagu, die vanuit Frankrijk opereert.

Door Russische grenswachten beschoten

Vorige maand zei hij in een gesprek met deze groep dat hij bang was dat hem hetzelfde zou overkomen als een deserteur die naar Oekraïne zou zijn overgelopen. Die zou in dezelfde eenheid hebben gezeten als hij. In november dook een video op waarop te zien was dat de man met een hamer werd doodgeslagen. De video van de executie verscheen op een Telegramkanaal dat vermoedelijk banden heeft met de Wagnergroep.

Gulagu hielp Medvedev om te ontkomen. Na twee pogingen om naar Finland te gaan, stak hij in de nacht van donderdag op vrijdag de grens over. Hij zegt dat hij op zijn vlucht door een bos en over ijs door Russische grenswachten werd beschoten.