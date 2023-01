Minder zeges, meer perspectief voor Wiebes bij SD Worx: 'Kan me aan anderen optrekken'

Met de overstap van Lorena Wiebes van Team DSM naar SD Worx beschikt die ploeg over een drietal rensters van wereldklasse. Voor Wiebes, die in 2022 23 wedstrijden won, betekent het dat ze in het nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk minder zeges zal gaan boeken.

Wiebes, Lotte Kopecky en Demi Vollering verdelen de seizoenzeges alsof het een taart is. Iedere renster mag haar voorkeur uitspreken voor de koers die ze echt graag wil winnen. Soms bijt elkaar dat even, vooral in het geval van sprintgiganten Wiebes en Kopecky.

Maar dat neemt Wiebes (23) graag op de koop toe, vertelt ze tijdens de teampresentatie in Antwerpen. "Ik wilde nieuwe indrukken en motivatie opdoen. Ik geloof dat ik nog steeds verder kan groeien en ik wil me ontwikkelen, daar is dit de perfecte ploeg voor."

Klassiekers winnen

Op de langere termijn wil Wiebes namelijk een iets andere en vooral completere renner worden. Ze brengt bij SD Worx nu al de garantie op een heel pak sprintzeges met haar mee, maar ze wil uiteindelijk nog meer gaan bieden.

Iemand als Kopecky, die compleet genoeg is om klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche op haar naam te schrijven, is daarin een voorbeeld.