Giri stunt op Tata Steel-toernooi met zege op wereldkampioen Carlsen

Carlsen ging tijdens de partij gruwelijk de fout in. Hij bood Giri zo de kans om met zijn beide lopers de aanval in te zetten en dat buitenkansje was aan Giri wel besteed.

Anish Giri heeft in de vierde ronde van het Tata Steel-toernooi voor een grote stunt gezorgd. De Nederlandse grootmeester versloeg Magnus Carlsen, wereldkampioen sinds 2013 en acht keer toernooiwinnaar in Wijk aan Zee.

Door de overwinning blijft Giri koploper in Wijk aan Zee.

Bij zijn toernooidebuut in 2011 (hij was toen zestien jaar) was Giri ook al eens te sterk voor titelhouder Carlsen (toen twintig jaar). Sindsdien troffen ze elkaar tien keer in Wijk aan Zee; negen keer werd het remise en vorig jaar won Carlsen.

Carlsen is achtvoudig winnaar van het toonaangevende Nederlandse toernooi, Giri is nog altijd op jacht naar zijn eerste eindzege in Wijk aan Zee.