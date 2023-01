Klimaatactivist Greta Thunberg opgepakt in 'bruinkooldorp' Duitsland

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat de 20-jarige Thunberg is opgepakt. Zondag werd ze meegenomen toen ze een politieverzoek negeerde om het terrein te verlaten.

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg is aangehouden en meegenomen door de politie bij het dorpje Lützerath in het westen van Duitsland. Daar protesteerde ze met lokale activisten tegen de uitbreiding van een bruinkoolmijn.

BREAKING: Climate activist Greta Thunberg detained by police during an anti-coal protest in Germany's village pic.twitter.com/yXktvHUfTo

Vandaag demonstreerden opnieuw honderden activisten in de omgeving van Lützerath. Omdat het terrein van de kolenmijn niet betreden mag worden, greep de politie in. Ongeveer zeventig mensen werden daarbij opgepakt, onder wie Thunberg. De politie gebruikte pepperspray en wapenstokken, meldt de Duitse omroep WDR.

Het dorp staat in Duitsland symbool voor de discussie economie versus klimaat. Dat komt doordat het naast een groot gebied ligt waar bruinkool wordt gewonnen. Bruinkool is slecht voor het milieu, maar wordt in Duitsland nog veel gebruikt als energiebron. In 2021 werd bijna 9 procent van alle energie in Duitsland opgewekt met bruinkool.

Energiebedrijf RWE wil ook de grond onder Lützerath gebruiken om bruinkool te winnen. Het dorp diende daarvoor te worden gesloopt, maar om dat te voorkomen hielden klimaatactivisten het ruim twee jaar lang bezet. Vorige week ontruimde de politie het dorp.

Meer protesten

Sindsdien worden ook op andere plekken in Duitsland protesten gehouden door klimaatactivisten. Onder meer in Düsseldorf, waar de groep Extinction Rebellion vandaag demonstreerde bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Keulen legden activisten vandaag het verkeer stil. Daarbij hielden ze spandoeken omhoog met de tekst "de laatste generatie" en gele kruizen, een protestsymbool tegen de sloop van Lützerath. Ook hierbij greep de politie in.