Rutte: Nederland wil met VS en Duitsland Patriots leveren aan Oekraïne

"Niet alleen onze waarden zijn hier zwaar onder vuur, maar het raakt ook direct onze veiligheid als Rusland succesvol zou zijn in Oekraïne, dus dat mág niet gebeuren. Maar je hoeft niet alleen spullen uit je eigen voorraden te leveren. Je kunt ook spullen kopen en doorleveren, en ook dat doen we op grote schaal."

Nederland heeft de intentie om samen met de VS en Duitsland Patriot-raketten te leveren aan Oekraïne. Dat heeft premier Rutte gezegd bij zijn bezoek aan president Biden in Washington. Hij noemde dat "cruciaal in deze fase van de oorlog".

Voor Rutte was het de derde president van de VS met wie hij in Washington een officiële ontmoeting heeft gehad sinds hij in 2010 premier werd: eerder sprak hij in de Oval Office met Bidens voorgangers Obama (2011) en Trump (2019).

Rutte wilde niet zeggen of Biden toezeggingen heeft gedaan dat Nederland ook iets terugkrijgt voor zijn bijdrage. "Dit soort gesprekken zijn niet bedoeld om finale deals te sluiten, maar om te zorgen dat de teams verder kunnen werken. Het gevoel is dat we stappen verder komen, dat ging al beter voor dit gesprek."

Premier Rutte is op bezoek in het Witte Huis. President Biden ontvangt hem in het Oval Office. - NOS

Er kwamen nog verschillende andere onderwerpen aan de orde, waaronder de levering van chipmachines aan China door de Nederlandse fabrikant ASML, waar Amerika op tegen is. De VS wil niet dat China over dergelijke geavanceerde technologie kan beschikken en vindt dat ASML de verkoop moet stoppen, maar dat zou voor het bedrijf uit Veldhoven flink in de papieren lopen: China is een van zijn grootste klanten en er zijn in het land miljarden te verdienen.

Rutte wilde niet ingaan op wat hij daarover met Biden heeft gewisseld. Hij liet alleen los dat het er "intensief" over gegaan is, "in goede sfeer" en benadrukte dat de levering van chips niet in gevaar mag komen, ook voor alledaagse producten als koelkasten en auto's. China heeft de machines van ASML nodig om die chips te kunnen maken.

Na nog een ontmoeting met Congresleden en een gesprek van Rutte met studenten op de Georgetown University keren Rutte en minister Hoekstra, die met hem mee is, vanavond laat nog terug naar Nederland.