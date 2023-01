President Biden ontvangt premier Rutte in het Witte Huis

Bij dat laatste bezoek baarde Rutte enig opzien door zijn gastheer ten overstaan van de pers in de rede te vallen toen die een betoog hield over de nogal grimmige handelsruzie, die op dat moment speelde tussen de VS en de Europese Unie. "Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief", poneerde Trump. Rutte lachte, maar wierp tegen: "Nee, dat is niet positief. We moeten er hoe dan ook uitkomen."

Voor Rutte is het de derde president van de VS met wie hij in Washington een officiële ontmoeting heeft sinds hij in 2010 premier werd: eerder sprak hij in de Oval Office met Bidens voorgangers Obama (2011) en Trump (2019).

ASML en China

Deze middag komen er verschillende onderwerpen aan de orde, waarvan de levering van chipmachines aan China door de Nederlandse fabrikant ASML het meest saillant is. Amerika wil niet dat China over dergelijke geavanceerde technologie kan beschikken en vindt dat ASML de verkoop moet stoppen, maar dat zou voor het bedrijf uit Veldhoven flink in de papieren lopen: China is een van zijn grootste klanten en er zijn in het land miljarden te verdienen.

Ook de Amerikaanse Inflation Reduction Act komt ter sprake, een regeling van belastingvoordelen en subsidies voor groene technologie uit de VS. In Europa wordt dit als ongewenste staatssteun gezien.

Verder zal het gaan over de oorlog in Oekraïne en de tweede 'Summit for Democracy', waarvan de VS en Nederland in maart gezamenlijk gastheer zijn, samen met nog drie landen. Eind 2021 was er al eerder zo'n top, toen nog online vanwege de coronabeperkingen. Deelnemende landen buigen zich over de vraag hoe wereldwijd de democratie het beste kan worden beschermd.

Geheime documenten

Overigens zal de Amerikaanse pers minder in deze gespreksagenda zijn geïnteresseerd: het is de eerste keer dat verslaggevers de president kunnen spreken sinds de vondst van nieuwe geheime overheidsdocumenten in zijn privéwoning in Wilmington, Delaware.

Na nog een ontmoeting met Congresleden en een gesprek van Rutte met studenten op de Georgetown University keren beide bewindslieden vanavond laat nog terug naar Nederland.