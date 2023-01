Spilfiguur in corruptiezaak Europees parlement werkt mee met justitie

De verdachte Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri gaat meewerken met de Belgische justitie in het onderzoek naar corruptie in het Europees parlement. Dat staat in een persverklaring van de Belgische justitie. Panzeri wordt gezien als spil in een corruptieschandaal, dat draait om buitenlandse beïnvloeding van het europarlement.

In ruil voor zijn medewerking kan Panzeri strafvermindering krijgen. Volgens het parket moet hij daarvoor "substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen" afleggen. Via de verklaringen hoopt justitie inzicht te krijgen in wie er betrokken was bij het corruptieschandaal en hoe de financiële constructie werd opgetuigd.

Het gaat om een afspraak tussen justitie en Panzeri die juridisch 'de regeling van spijtoptant' wordt genoemd. In ruil voor waardevolle informatie kan een verdachte strafvermindering krijgen. Het is de tweede keer dat de Belgische justitie zo'n regeling treft.

Mogelijke beïnvloeding door Qatar

Sinds december vorig jaar wordt Panzeri verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, witwassen en corruptie.

Het onderzoek naar de vermoedelijke corruptie loopt al even. Justitie in België verdenkt "een land in de Perzische Golf" van omkoping in het Europees Parlement. Belgische media meldden eerder dat het gaat om Qatar. Volgens het Belgische federaal parket probeerde het land de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Daarmee zouden grote sommen geld zijn gemoeid. Ook Marokko zou een rol hebben gespeeld.