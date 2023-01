Wat er voor ASML op het spel staat bij bezoek Rutte aan het Witte Huis

Over dit doel van de Amerikanen wordt al tijden onderhandeld. Het ligt daarbij zó gevoelig, dat er in Den Haag amper hardop over wordt gesproken. Het gaat hier immers om ASML, een kroonjuweel van de Nederlandse én Europese economie. Besluiten daarover worden niet lichtzinnig genomen.

ASML mag van de Nederlandse regering, onder druk van de VS, nu al niet de allernieuwste machines (EUV, wat staat voor Extreem Ultraviolet) verkopen aan China. Daarmee worden de meest geavanceerde computerchips gemaakt. De VS wil nu een stap verdergaan en ook al jaren bestaande verkoop van wat oudere machines (DUV, Deep Ultraviolet) verbieden die China nu al op grote schaal gebruikt.

De inzet is hoog. Amerika wil ASML's handel met China vergaand beperken. De verkoop van de gewilde chipmachines aan China - 2,7 miljard euro en daarmee goed voor 15 procent van de jaaromzet - is in gevaar. Dit is onderdeel van een groter plan waarmee Amerika China niet alleen op achterstand wil houden, maar eigenlijk wil voorkomen dat het land zich überhaupt verder technologisch kan ontwikkelen.

De geschiedenis herhaalt zich. Net als drie jaar geleden heeft de Nederlandse chipmachinemaker ASML een hoofdrol in een groot geopolitiek steekspel tussen de VS en China. Vandaag bezoeken premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken het Witte Huis en daar staat het bedrijf als onderwerp op de agenda.

De belangen zijn niet alleen voor Nederland groot, maar voor heel de EU. ASML is weliswaar een Nederlands bedrijf, maar tegelijkertijd een Europees kroonjuweel. Toch staat de EU in dit verhaal niet op de voorgrond.

ASML speelt volgens Rutte geen "dominante rol" in het gesprek in het Witte Huis. Het zal, zo zei hij vrijdag in de wekelijkse persconferentie, allereerst gaan over de "stabiliteit in dit deel van de wereld", verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. Daarnaast wordt er uit het overleg zelf geen 'akkoord' over de exportrestricties verwacht. ASML wilde vandaag niet reageren op het bezoek van Rutte.

Een optelsom

Tegelijkertijd moet ASML als agendapunt zeker niet worden onderschat, zegt handelsspecialist Rem Korteweg van Instituut Clingendael. Het is volgens hem een optelsom: er wordt al tijden achter de schermen druk over gesproken en er zijn over en weer bezoeken geweest. "Kijkend naar de choreografie van deze ontmoeting maakt het voor mij als buitenstaander heel evident dat dit de climax is naar het oplossen van de puzzel."

Dat zit zo: Amerika heeft niet alleen de medewerking van Nederland nodig, maar ook die van Japan. Waar ASML monopolist is op het gebied van de allernieuwste machines, is dat niet zo op het gebied van machines die al jaren worden verkocht. Japan is ook op die markt actief.