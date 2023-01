Subsidie zonnepaneel eraf, die van thuisbatterij erbij?

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de afbouw van de salderingsregeling, waarbij zonnepaneelhouders geld kregen voor hun opgewekte zonnestroom. Het was bedoeld ter stimulering, en dat heeft gewerkt: een op de vijf huishoudens heeft ze op het dak en Nederland is daarmee Europees koploper. De regeling wordt volgens de politiek steeds oneerlijker, een zonnepaneel is zonder regeling nog steeds rendabel en daarbij vertraagt het de ontwikkeling van thuisbatterijen. Die kunnen worden ingezet bij het ontlasten van het overlopende elektriciteitsnet. 'Gaat waanzinnig' Salderen heeft dus zijn beste tijd gehad, zegt niet alleen de coalitie, maar ook zonnepanelenbrancheclub Holland Solar, Netbeheer Nederland en Autoriteit Consument en Markt (ACM). "Het gaat waanzinnig met zonnepanelen, dankzij salderen zijn veel particulieren betrokken bij de energietransitie", zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, "De regeling was bedoeld als aanzet en dat is meer dan gelukt. Het is tijd om hem af te bouwen."

Wat is salderen? Op het moment dat een huishouden meer stroom oplevert dan het verbruikt, bijvoorbeeld tijdens een zonnige middag, levert het die extra stroom aan het net. Gaan 's avonds in het donker de wasmachine en oven aan, dan krijgt dat huis juist stroom van het net. Dat opwekken en verbruik worden tegen elkaar weggestreept, en dat heet salderen. Een huishouden dat in een jaar meer opwekt dan verbruikt, ontvangt een extra vergoeding.

Energieleveranciers maken hierdoor extra kosten, die ze doorberekenen aan al hun klanten. Volgens de ACM betalen huishoudens zonder zonnepanelen bij de huidige elektriciteitsprijzen daardoor enkele tientjes per maand extra. Aangezien de groep met zonnepanelen groeit, betaalt een steeds kleinere groep mensen voor een groeiende groep. Dat is het oneerlijke aspect van de regeling. Blijft rendabel Er is nog een reden om het af te schaffen: een zonnepaneel heb je met de hoge energieprijzen zo terugverdiend. "Voor de Oekraïne-oorlog was de terugverdientijd zeven jaar, nu is dat soms in een luttele twee jaar", zegt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. "Ook zonder salderen blijft het echter heel rendabel." Het plan is als volgt. Vanaf 2025 neemt de hoeveelheid die weggestreept wordt stapsgewijs af. In 2031 is het afgebouwd. Dan ontvang je wel nog een vergoeding voor geleverde stroom op basis van de werkelijke stroomprijs.

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Politiek verslaggever Ewoud Kieviet: "Het kabinet wil al jaren af van de salderingssteun, maar nu gaat het er echt van komen. Door de hoog opgelopen energieprijzen zorgt de regeling voor te grote ongelijkheid, vinden naast de coalitie ook partijen als PvdA en GroenLinks. Daartegenover staat dat ze garanties willen dat het rendabel blijft om zonnepanelen aan te schaffen, de investering moet in zeven jaar terug te verdienen zijn. De VVD, D66 en ChristenUnie willen in plaats van de zonnepanelensteun een subsidie voor thuisbatterijen en buurtbatterijen. Linkse oppositiepartijen en het CDA vinden dat dit nog meer ongelijkheid in de hand werkt: "We moeten niet de Tesla-batterij gaan subsidiëren."

Er is nog een derde reden waarom er wat moet veranderen: het net loopt over. Gemiddeld levert een huishouden twee derde terug. Omdat de zon meestal op dezelfde plekken schijnt, gebeurt dat op dezelfde momenten. Oskam: "Er zijn al momenten in de zomer dat heel Nederland kan worden voorzien van zonnestroom." Daarom moeten we volgens Netbeheer Nederland stroom gebruiken op momenten dat de zon schijnt, maar afstemmen kan lastig zijn en wordt nu niet gestimuleerd.