Bonden naar de rechter om financiële compensatie long covid

Door lang aanhoudende coronaklachten zijn ongeveer duizend zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt. Om dat verlies te compenseren moeten zij een bedrag krijgen van 22.839 euro, vinden FNV en CNV. Dat bedrag werd eerder uitgekeerd aan ander personeel met beroepsziekten, zoals mensen die longproblemen of kanker kregen door hun werkzaamheden.

Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een financiële compensatie af te dwingen voor zorgpersoneel dat door long covid arbeidsongeschikt is geraakt. "De overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen", stellen de vakbonden.

De overheid is niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen.

Al sinds het uitbreken van de pandemie zijn er gesprekken tussen het ministerie van Volksgezondheid en de vakbonden over compensatie. Daar is nog geen concreet resultaat over gekomen.

"FNV en CNV vinden dat de overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen", aldus de bonden. Ook moest zorgpersoneel aan het begin van de coronacrisis doorwerken zonder goede persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. "Later bleek dat de staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof", aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.