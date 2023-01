Ervaren Boris Pistorius (SPD) is nieuwe Duitse minister van Defensie

Boris Pistorius wordt de nieuwe Duitse minister van Defensie. De 62-jarige politicus brengt een bak aan ervaring mee, vooral in de deelstaat Nedersaksen. Daar is hij al lang minister van Binnenlandse Zaken.

Christine Lambrecht stapte gisteren op als defensieminister na aanhoudende kritiek. De SPD'er lag onder vuur vanwege haar weinig daadkrachtige leiding. Onder andere een nieuwjaarsboodschap waarin ze opmerkte dat een jaar vol oorlog in Oekraïne haar de kans had gegeven "veel interessante mensen te ontmoeten" leidde tot kritiek.

Er klonk al langer kritiek dat de geplande uitbreiding van defensie in Duitsland te traag ging. Juist tijdens een oorlog zou de minister van Defensie daadkracht moeten tonen en iets moeten doen aan de stroperige ambtenarij, was een veelgehoord commentaar.

Meer tanks leveren

Pistorius staat na zijn aantreden meteen onder druk. Oekraïne vraagt om meer tanks in de strijd tegen Rusland. Westerse bondgenoten willen dat onder andere Duitsland tanks levert.

Tot nu toe was Duitsland voorzichtig met de levering van zware Leopard-tanks. Bij de regering leeft de angst dat de inzet van zulk zwaar wapentuig tot verdere escalatie in de oorlog leidt.

Pistorius zal het Duitse leger de komende tijd verder op moeten bouwen. Vanaf de jaren 90 tot 2014 is er flink bezuinigd, maar voor de wederopbouw is 100 miljard euro uitgetrokken.

Belangrijke rol Duitsland

"Er moeten op korte termijn belangrijke beslissingen worden genomen, met name over de dringende vraag hoe we Oekraïne blijven steunen in zijn recht op zelfverdediging", zei minister van Economische Zaken Robert Habeck in een verklaring. Hij ziet hier een taak voor Duitsland weggelegd.

Eerder leverden de Amerikanen HIMARS-wapensystemen. Deze zijn inzetbaar op middellange afstand. Maar omdat Rusland zich in een reactie verder heeft teruggetrokken vraagt Oekraïne nu om tanks. Die kunnen Rusland op grotere afstand onder druk zetten en verplaatsen zich bovendien makkelijk over het vlakke Oekraïense landschap.

'Juiste persoon voor keerpunt'

De 62-jarige Pistorius is sinds 2013 minister van Binnenlandse Zaken in Nedersaksen. Hij stelde zich in 2019 kandidaat voor het leiderschap van de sociaaldemocratische partij (SPD) en staat erom bekend dat hij zich hard opstelt in veiligheidskwesties. Hij werd nationaal bekend tijdens de migratiecrisis van 2015. Toen voerde hij een restrictief beleid uit.

"Pistorius is een zeer ervaren politicus die zijn sporen heeft verdiend in het bestuur en die zich al jaren bezighoudt met het veiligheidsbeleid", zei bondskanselier Scholz. "Met zijn competentie, assertiviteit en grote hart is hij precies de juiste persoon om de strijdkrachten door dit keerpunt te leiden", reageerde hij in een verklaring.