Grens NHG-hypotheek stijgt volgend jaar naar 325.000 euro

De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar naar 325.000 euro. Dit jaar is de kostengrens nog 310.000 euro. Als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, ligt de grens 6 procent hoger, namelijk op 344.500 euro. Dat is nu 328.600 euro.

De NHG garandeert dat hypotheekverstrekkers bij de gedwongen verkoop van een huis hun geld terugkrijgen als de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld. De restschuld voor de eigenaar kan worden kwijtgescholden. Omdat banken minder risico lopen, kunnen woningkopers vaak een lagere hypotheekrente krijgen.

Premie blijft gelijk

Woningkopers betalen voor het afsluiten van de NHG in 2021 net als dit jaar 0,7 procent over de hoogte van hun hypotheek. De NHG streeft ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

De nieuwe kostengrens is ontwikkeld door de NHG in samenwerking met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën. Volgens de NHG draagt de nieuwe kostengrens bij aan een stabielere woningmarkt. Ook moet het de financiering van een woning bereikbaarder maken voor consumenten met lage en middeninkomens.

Prijzen koopwoningen blijven stijgen

Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat de waarde van koopwoningen blijft stijgen. In augustus waren de woningen 8,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste landelijke stijging in ruim anderhalf jaar.