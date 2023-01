Formule 1 gaat afgelaste GP China niet vervangen; komend seizoen telt 23 races

De FIA heeft lang overwogen een vervangende GP te organiseren. Met name Portugal en Turkije waren serieuze kandidaten, maar beide landen visten achter het net. Het niet doorgaan van de GP in China heeft geen consequenties voor de data van de overige Formule 1-races.

China besloot eerder dat het vanwege de regels rondom het coronavirus niet mogelijk is om in hun land een GP te organiseren. De race stond gepland voor 16 april, maar wordt voor het vierde jaar op rij niet gehouden.

Locked in 🔒 The 2023 F1 calendar will feature 23 races #F1 pic.twitter.com/p8PW8FFIO2

De Formule 1 presenteerde in september vorig jaar een kalender met een recordaantal van 24 races. Door het wegvallen van China blijven er nog 23 races over. Dat is nog altijd meer dan ooit.

Het wereldkampioenschap begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. De Dutch Grand Prix in Zandvoort is op 27 augustus de eerste race na de zomerstop.

