Buurvrouw van opgepakte IS-verdachte: 'Je verwacht het niet'

In de buurt in Arkel waar vandaag een vermoedelijke IS-chef is opgepakt, is met verbazing gereageerd op de arrestatie. Een buurvrouw van de verdachte werd vanochtend vroeg wakker door de aanhouding van de man. "Rond een uurtje of half 5 was er ontzettende herrie. Een soort zaag-slijpgeluid hoorde ik. Ik zat rechtop in mijn bed. Ik besloot boven door het raam te kijken en toen zag ik allemaal mannen. Allemaal herrie, busjes, auto's." Bekijk hier het interview met de buurvrouw:

In het Zuid-Hollandse Arkel is een 37-jarige man aangehouden die in de Syrische burgeroorlog een belangrijke rol zou hebben vervuld binnen de terroristische organisaties Jabhat al-Nusra en Islamitische Staat. De buurvrouw is geschokt door dit nieuws. - NOS