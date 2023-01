Stagiaire crèche Amsterdam verspreidde ongepast filmpje van kinderen

Een groot kinderopvangbedrijf heeft een stagiaire de laan uitgestuurd nadat zij een video op sociale media had gezet waarin ze volgens de crèche "onacceptabel gedrag" vertoont naar de kinderen.

De jonge vrouw werkte op een vestiging van Kindergarden in het centrum van Amsterdam en deelde zondag op TikTok een dag uit haar leven. Op beelden die online rondgaan is te zien dat ze een kindje omvergooit met een grote bal en dat ze moet kokhalzen als ze een luier verschoont. Ook zegt ze tegen een jongetje dat iemand hem een pak slaag komt geven. Verder zijn twee geklede kinderen die op elkaar liggen te zien, met daarbij de tekst: 'ze beginnen al vroeg'.

De video is nog dezelfde dag verwijderd, nadat een ouder de beelden was tegengekomen en daarvan melding had gemaakt bij de directie.

Het bedrijf heeft melding gedaan bij de politie, waarop onder anderen een zedenspecialist heeft gekeken naar de beelden. De politie zegt dat daarop geen strafbare feiten te zien zijn. "Het is wat ons betreft aan de kinderopvangorganisatie om hier verder op te handelen."

Regels filmen overtreden

Kindergarden schrijft in een brief aan alle ouders dat de medewerkers flink zijn geschrokken. "We vinden het erg naar dat dit is gebeurd." Het bedrijf heeft de betrokken ouders excuses gemaakt.

Volgens directeur Nicole Krabbenborg wist de stagiaire dat ze geen filmpjes van kinderen mocht maken met haar privételefoon en had ze tegen haar begeleiders gezegd dat ze dat ook niet deed. Ze had wel toestemming om voor school wat opnames te maken van haar werkzaamheden, zonder dat de gezichten van de kinderen te zien waren. Daarom was het haar begeleiders niet opgevallen dat ze ongepaste filmpjes maakte, ook omdat ze verder een voorbeeldige stagiaire zou zijn geweest.

Krabbenborg benadrukt dat de stagiair nooit alleen op de groep heeft gestaan. Ze zegt dat de vrouw niet meer aan het werk komt bij Kindergarden. De school heeft haar een week geschorst en beraad zich nog op vervolgstappen. De GGD en de Onderwijsinspectie zijn op de hoogte gebracht van het incident.