Stagiaire crèche Amsterdam maakte ongepaste filmpjes van kinderen

Een groot kinderopvangbedrijf heeft een stagiaire de laan uitgestuurd nadat zij een video op sociale media had gezet waarin ze "onacceptabel gedrag" vertoont naar de kinderen.

De jonge vrouw werkte op een vestiging van Kindergarden in het centrum van Amsterdam. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gedaan. Wel erkent het bedrijf met zo veel woorden dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen zijn aangetast. De video is inmiddels verwijderd.

Het bedrijf heeft melding gedaan bij de politie, waarop onder anderen een zedenspecialist heeft gekeken naar het filmpje dat online rondgaat. De politie zegt dat daarop geen strafbare feiten te zien zijn. Zo toont een screenshot twee jonge kinderen die gekleed op elkaar liggen. Ook zou de vrouw een kindje hebben uitgescholden. "Het is wat ons betreft aan de kinderopvangorganisatie om hier verder op te handelen."

Geen excuses

Kindergarden schrijft in een brief aan ouders dat de medewerkers flink zijn geschrokken. "We vinden het erg naar dat dit is gebeurd." Excuses maakt het bedrijf niet.

Ook geeft het geen verklaring hoe de stagiaire - ogenschijnlijk alleen met de kinderen - filmpjes kon maken van haar ongepaste gedrag. Het is de bedoeling dat er in de kinderopvang altijd iemand kan meekijken met een leid(st)er van een groep. Dat zogenoemde vierogenprincipe werd ingevoerd na de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. in 2010.

Kindergarden zegt dat het kritisch onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen het moet nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf heeft meer dan zeventig vestigingen in heel Nederland.