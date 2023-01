Jabeur komt bij Australian Open met schrik vrij tegen Zidansek

Om in Melbourne eveneens de eindstrijd te bereiken zal de Tunesische haar niveau nog flink moeten opkrikken.

De 28-jarige Jabeur, die vorig jaar in Melbourne ontbrak wegens rugproblemen, haalde de finale van de laatste twee grandslamtoernooien, maar zowel op Wimbledon als bij de US Open bleef ze met lege handen achter.

Tennisster Ons Jabeur, de nummer twee van de wereld achter de Poolse Iga Swiatek, heeft in de eerste ronde van de Australian Open bijna tweeënhalf uur nodig gehad om Tamara Zidansek (98ste van de wereld) van zich af te schudden: 7-6 (8), 4-6, 6-1.

Tegen de drie jaar jongere Zidansek, die uitstekende verdedigde, noteerde ze opmerkelijk veel onnodige fouten en kwam ze een aantal keer goed weg. Zo miste de Sloveense in de eerste set drie setpunten.

Op 5-3 in de tweede set liet ze er ook weer eentje liggen, maar een game later was het wel raak voor de halvefinaliste van Roland Garros 2021.

In de derde set kwam Zidansek - tot zichtbare frustratie bij Jabeur - ondanks een breakpoint tegen op 1-0, maar daarna was plots de pijp leeg bij de underdog, die vorig seizoen tot tweemaal toe getroffen werd door corona. Jabeur had weinig meer te duchten van de Sloveense en snelde naar de zege.