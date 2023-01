Djokovic als vanouds op dreef bij terugkeer in Melbourne, Jabeur met schrik vrij

Novak Djokovic heeft bij de Australian Open zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt. De negenvoudig toernooiwinnaar, die vorig jaar niet werd toelaten omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus, rekende in Melbourne met 6-3, 6-4, 6-0 af met Roberto Carballés. De 29-jarige Spanjaard (75ste van de wereld), die in 2018 in Quito zijn enige toernooizege boekte, is voornamelijk op graveltoernooien te vinden. Hij ging dan ook graag de rally aan met Djokovic en dat leverde twee fraaie sets op. De Serviër keek in de eerste set op 2-3 0-40 tegen drie breekkansen aan, maar won daarna elf punten op rij. Djokovic, die weinig last leek te hebben van een sluikende hamstringblessure die hem wel noopte een training over te slaan, gooide in de derde set het gas helemaal open. De nummer vier van de plaatsingslijst strooide met winners en gunde Carballés nog maar vier punten. Het was voor Djokovic zijn 22ste opeenvolgende zege op de Australian Open.

Zidansek houdt Jabeur lang bezig Ons Jabeur, de nummer twee van de wereld bij de vrouwen achter de Poolse Iga Swiatek, had bijna tweeënhalf uur nodig gehad om Tamara Zidansek (98ste van de wereld) van zich af te schudden: 7-6 (8), 4-6, 6-1.

Ons Jabeur balt haar vuist - EPA

De 28-jarige Jabeur, die vorig jaar in Melbourne ontbrak wegens rugproblemen, haalde de finale van de laatste twee grandslamtoernooien, maar zowel op Wimbledon als bij de US Open bleef ze met lege handen achter. Om in Melbourne eveneens de eindstrijd te bereiken zal de Tunesische haar niveau nog flink moeten opkrikken. Tegen de drie jaar jongere Zidansek, die uitstekende verdedigde, noteerde ze opmerkelijk veel onnodige fouten en kwam ze een aantal keer goed weg. Zo miste de Sloveense in de eerste set drie setpunten.

Tamara Zidansek - AFP

Op 5-3 in de tweede set liet ze er ook weer eentje liggen, maar een game later was het wel raak voor de halvefinaliste van Roland Garros 2021. In de derde set kwam Zidansek - tot zichtbare frustratie bij Jabeur - ondanks een breakpoint tegen op 1-0, maar daarna was plots de pijp leeg bij de underdog, die vorig seizoen tot tweemaal toe getroffen werd door corona. Jabeur had weinig meer te duchten van de Sloveense en snelde naar de zege.