'Grote schoonmaak' Communistische Partij kost president Vietnam zijn baan

De Vietnamese president Nguyen Xuan Phuc is opgestapt omdat hij in zijn tijd als premier te weinig zou hebben gedaan tegen misdragingen van bewindslieden. Phuc is sinds 2021 president van het communistische land, daarvoor was hij vijf jaar premier.

De Communistische Partij van Vietnam is met een grote schoonmaak bezig. Vorig jaar werden 539 partijleden vervolgd of gestraft vanwege corruptie of andere misdragingen. Onder hen waren ministers, hoge ambtenaren en diplomaten. Deze maand nog traden twee vicepremiers af.

Veel van die zaken dateren uit de jaren dat Phuc premier was. Hoewel de 68-jarige president voor zover bekend niet persoonlijk van corruptie wordt beschuldigd, wordt hij wel verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van zijn ondergeschikten van destijds. Zij waren onder meer verwikkeld in schandalen rond coronatests en repatriëringsvluchten.

Volgens een officiële verklaring heeft Phuc zelf zijn ontslag ingediend, waarop de Communistische Partij het ontslag accepteerde. Ook werd Phuc in de verklaring geprezen om zijn bewezen diensten, onder meer in de bestrijding van corona.