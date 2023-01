Wielerjaar nu ook begonnen bij de mannen: Bettiol wint proloog Down Under

Wielrenner Alberto Bettiol heeft de proloog van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van het jaar uit de WorldTour, de hoogste categorie in het profwielrennen. - NOS

De Italiaan startte zijn tijdrit vroeg, reed nog bij droog weer en klokte een tijd van 6.19 minuten, waarna het begon te regenen. De 5,5 kilometer lange proloog in Adelaide voerde langs de rivier de Torrens en kende enkele lastige bochten. Gaandeweg werd het wel droger, maar het bleef her en der behoedzaam manoeuvreren.

Magnus Sheffield ging dat goed goed af en de Amerikaan (Ineos) eindigde als tweede op acht seconden van Bettiol.

Van Emden beste Nederlander

Van de twaalf gestarte Nederlanders in de eerste WorldTour-koers van 2023 was Jos van Emden de snelste. De veteraan van Jumbo-Visma werd 34ste.

Het WorldTour-seizoen was bij de vrouwen eerder al begonnen met de Tour Down Under. Grace Brown sloeg dinsdag een dubbelslag met de zege in de slotetappe en het eindklassement.

De afgelopen twee jaar ging de Tour Down Under vanwege de coronapandemie niet door. De laatste editie werd begin 2020 gewonnen door de Australiër Richie Porte. Woensdag volgt de eerste etappe, een heuvelrit met start en finish in Tanunda.